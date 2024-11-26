Ягудин — о жизненном принципе: я оптимист, считаю, всё будет хорошо

«Я начал участвовать в благотворительных акциях, потому что я повзрослел. До 18−20 лет ты живёшь в “Ла-ла Лэнде”, ты считаешь, что мир должен крутиться вокруг тебя. Но когда ты взрослеешь, создаешь семью, у тебя появляются дети, ты становишься приземлённым.



Мама говорила мне в детстве: сними розовые очки. Я вообще по жизни оптимист, я считаю, что всё будет хорошо. Даже если всё плохо, то может быть ещё хуже. Без помощи извне некоторым людям очень сложно справиться, поэтому благотворительные акции очень важны. У всех нас перегружен график, но для участия в благотворительности нужно всегда находить время», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.