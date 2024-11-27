Екатерина Куракова: «Щербакова, Загитова, Сотникова, Липницкая завершили карьеру, выиграв Олимпиаду. Я хочу стать примером того, что можно вернуться к хорошим результатам»

Я поняла, что ужасно скучаю по катку. Две недели я жила не своей жизнью. Думать, что все кончено, было моей ошибкой. Я захотела вернуться, хоть и знала, что это будет очень трудно. Сказала себе: я смогу это сделать. Хочу быть примером для молодых девушек — что можно преодолеть состояние перехода от подростка к женщине.