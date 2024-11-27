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Екатерина Куракова: «Щербакова, Загитова, Сотникова, Липницкая завершили карьеру, выиграв Олимпиаду. Я хочу стать примером того, что можно вернуться к хорошим результатам»

22-летняя фигуристка Екатерина Куракова родилась в Москве, но с 2018-го представляет Польшу. В прошлом сезоне спортсменка заняла 11-е место на чемпионате мира.
Источник: Спортс"

«После чемпионата Европы в январе я завершала карьеру (Куракова стала 25-й в короткой программе и не попала в произвольную — Спортс»"), это продлилось две недели. Я решила, что больше не выдержу. Не могла объяснить себе, что происходит и почему результаты такие плохие. Я была в таком замешательстве…

За эти две недели я съездила в Лондон. Просто купила билеты, никому не сказав. Я отправила фото родителям, и мама спросила: «Почему ты уехала?» Ответ на этот вопрос я не знала. Пожалуй, мне хотелось сменить обстановку.

Позже я посетила и другие места, в том числе Париж, много гуляла. За четыре дня я прошла более 100 километров — даже не знала, куда иду. Просто шла и думала.

Я поняла, что ужасно скучаю по катку. Две недели я жила не своей жизнью. Думать, что все кончено, было моей ошибкой. Я захотела вернуться, хоть и знала, что это будет очень трудно. Сказала себе: я смогу это сделать. Хочу быть примером для молодых девушек — что можно преодолеть состояние перехода от подростка к женщине.

Посмотрите, все последние Олимпиады выигрывали девушки, которые чуть позже завершили карьеру: Анна Щербакова, Алина Загитова, Аделина Сотникова, Юлия Липницкая. Где эти девушки? Я хочу стать примером того, что можно вернуться к хорошим результатам. Удастся ли это? Не знаю. Но я верю в успех", — цитирует Куракову газета Przeglad Sportowy.