«Позоришь Польшу»: фигуристка пожаловалась на угрозы от россиян

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Выступающая за Польшу фигуристка Екатерина Куракова рассказала, что получает пожелания смерти из России.
Куракова является уроженкой Москвы. Она представляет Польшу с 2018 года.
«К сожалению, люди в России недовольны. Мне постоянно желают смерти, после моих стартов появляются ненавистные комментарии. В этом сезоне их стало гораздо больше, возможно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но сейчас есть вещи, которые действительно задевают. Я прочитала комментарий о том, что я “позор Польши”. Это ужасно задело мое сердце, потому что никто даже представить себе не может, как я благодарна за то, что могу представлять эту страну и называть себя полькой. Если кто-то считает это позором, то пусть так и будет. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша гордилась мной. Я хочу отплатить вам за то, что я от вас получила», — цитирует Куракову Przeglad Sportowy.
Фигуристке 22 года. Она является пятикратной чемпионкой Польши.