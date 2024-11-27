«Позоришь Польшу»: фигуристка пожаловалась на угрозы от россиян

«К сожалению, люди в России недовольны. Мне постоянно желают смерти, после моих стартов появляются ненавистные комментарии. В этом сезоне их стало гораздо больше, возможно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но сейчас есть вещи, которые действительно задевают. Я прочитала комментарий о том, что я “позор Польши”. Это ужасно задело мое сердце, потому что никто даже представить себе не может, как я благодарна за то, что могу представлять эту страну и называть себя полькой. Если кто-то считает это позором, то пусть так и будет. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша гордилась мной. Я хочу отплатить вам за то, что я от вас получила», — цитирует Куракову Przeglad Sportowy.