Россия забрала бы восемь медалей финала Гран-при? Итоги первой половины сезона

Он ниже, чем у двух наших элитных пар, но вот ставить квартиру на то, что Елизавета Осокина с Артёмом Грицаенко (а пока именно они выглядят третьим номером сборной) легко забрали бы любой турнир, было бы рискованным. Хороши итальянцы, прогрессируют грузины, восстановились после травмы японцы. Однако больше всего внимания привлекают немцы. Никита Володин с Минервой Фабьен Хазе на чемпионате России как минимум претендовали бы на сильнейшую разминку. А там уже кто знает, у кого задрожат коленки и к чему это всё приведёт.