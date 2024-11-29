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Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз. За все время вождения у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей (Постньюс)

Об этом сообщает портал «Постньюс».
Источник: Спортс"

Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями — Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X6 30d 2018-го. На первом с января по ноябрь 2024-го числится 175 штрафов, на втором — еще 22. Все они уже оплачены.

Всего с марта 2019 года по ноябрь 2024-го на обоих автомобилях накопилось 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей. Загитова получила водительское удостоверение в мае 2020 года.

По информации источника, за превышение скорости фигуристку штрафовали 401 раз, за несоблюдение требований знаков или разметки — 65, за остановку или стоянку в неположенном месте — 18.

По 14 штрафов Загитова получила за запрещенный поворот налево или разворот и движение по автобусной полосе.

Пять раз Загитову ловили при проезде на красный. Отмечается, что ни один из штрафов не относится к прошлогоднему видео с перекрестка, где Алина была за рулем Mercedes-Benz AMG G63.