Олимпийская чемпионка Загитова за год нарушила правила дорожного движения почти 200 раз

Олимпийская чемпионка — владелица двух автомобилей: Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X6 30d 2018-го. На первом с января по ноябрь 2024-го числится 175 штрафов, на втором — еще 22. Согласно информации источника, все они уже оплачены.
За период с марта 2019 года по ноябрь 2024 года накопилось 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.
Наиболее частые нарушения:
— превышение скорости (401 случай);
— игнорирование дорожных знаков или разметки (65 случаев);
— парковка в неположенном месте (18 случаев);
— запрещенные маневры, такие как левый поворот или разворот (14 случаев);
— движение по полосе для общественного транспорта (14 случаев).
Особое внимание стоит уделить тому, что пять раз Алину Загитову штрафовали за проезд на красный свет. Интересно, что ни одно из этих нарушений не связано с прошлогодним резонансным видео, где спортсменка была замечена за рулем чужого Mercedes-Benz AMG G63.