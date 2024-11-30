Олимпийская чемпионка Загитова за год нарушила правила дорожного движения почти 200 раз

Особое внимание стоит уделить тому, что пять раз Алину Загитову штрафовали за проезд на красный свет. Интересно, что ни одно из этих нарушений не связано с прошлогодним резонансным видео, где спортсменка была замечена за рулем чужого Mercedes-Benz AMG G63.