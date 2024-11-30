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Адвокат Бушманов о нарушениях ПДД Загитовой: «Чувство безнаказанности приводит и к более тяжким последствиям. Как в деле актера Ефремова»

Источник: Sports.Ru

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. Отмечалось, что эти штрафы уже были оплачены.

"Согласно поправкам в Уголовный кодекс, водителям — злостным нарушителям грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком до двух лет. При повторном нарушении срок наказания может увеличиться до трех лет, а штраф — вырасти до полумиллиона рублей.

Но эти правила не распространяются на те случаи, когда нарушение ПДД было зафиксировано дорожными камерами — оно должно быть зафиксировано сотрудником ГИБДД.

Чувство безнаказанности, как в ситуации с Загитовой, приводит не только к подобным массовым автодорожным правонарушениям, но и к более тяжким последствиям. Как, например, в известном деле актера Михаила Ефремова.

Олимпийской чемпионке рекомендую не рассчитывать на спортивную удачу при вождении, а сбавить обороты и поскорее оплатить все штрафы", — сказал Бушманов.