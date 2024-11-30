Адвокат Бушманов о нарушениях ПДД Загитовой: «Чувство безнаказанности приводит и к более тяжким последствиям. Как в деле актера Ефремова»

"Согласно поправкам в Уголовный кодекс, водителям — злостным нарушителям грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком до двух лет. При повторном нарушении срок наказания может увеличиться до трех лет, а штраф — вырасти до полумиллиона рублей.