Депутат Свищев: «Желаю Загитовой соблюдать ПДД. Она должна понимать, что на нее могут быть наложены ограничения, в частности выезд из страны»

"Алина Загитова подает плохой пример. Я желаю ей не нарушать правила на дороге, ведь любое ПДД чревато авариями и тяжелыми последствиями. Большим количеством нарушений она создает угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.
Нужно, чтобы Алина начала понимать это. У нее же безумное количество штрафов, на 500 тысяч рублей. Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на нее могут быть наложены определенные ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жестко.
Независимо от того, насколько ты великий, известный и популярный человек, судебные приставы должны со всей строгостью относиться к таким нарушителям. Желаю Алине соблюдать правила дорожного движения. На ней ответственность вдвойне, потому что она известная и всеми нами любимая спортсменка", — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.