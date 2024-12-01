Депутат Свищев: «Желаю Загитовой соблюдать ПДД. Она должна понимать, что на нее могут быть наложены ограничения, в частности выезд из страны»

Нужно, чтобы Алина начала понимать это. У нее же безумное количество штрафов, на 500 тысяч рублей. Загитова должна понимать, что в связи со штрафами на нее могут быть наложены определенные ограничения. В частности, выезд из страны. Судебные приставы в этом плане действуют жестко.