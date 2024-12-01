Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

По словам депутата, Загитова накопила «безумное» количество штрафов на 500 тысяч рублей и подает плохой пример. Он напомнил, что за подобные правонарушения ей может грозить запрет на выезд из России. «Судебные приставы в этом плане действуют жестко», — приводит слова Свищева Metaratings.