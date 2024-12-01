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Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рискует получить запрет на выезд из страны из-за большого количества штрафов за нарушения ПДД, заявил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Источник: AP 2024

Ранее СМИ сообщали, что владеющая двумя автомобилями фигуристка совершила 175 нарушений за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d, при этом Загитова оплатила все штрафы.

По словам депутата, Загитова накопила «безумное» количество штрафов на 500 тысяч рублей и подает плохой пример. Он напомнил, что за подобные правонарушения ей может грозить запрет на выезд из России. «Судебные приставы в этом плане действуют жестко», — приводит слова Свищева Metaratings.

«Желаю Алине соблюдать правила дорожного движения. На ней ответственность вдвойне, потому что она известная и всеми нами любимая спортсменка», — добавил он.