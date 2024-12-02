Самые перспективные русские фигуристы устроили зарубу на берегу Черного моря. Неожиданный турнир в Сочи

До чемпионата страны осталось меньше месяца, а этапы Гран-при закончились только на прошлой неделе. Далеко не все фигуристы решили сосредоточиться на тренировках. В Сочи сейчас проходят Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. В танцевальном турнире приняли участие только 4 дуэта, но среди них есть и лидеры сезона.
Три первые пары занимаются у одного тренера — Анжелики Крыловой. Перед чемпионатом страны удалось увидеть, как готовы ее ученики. Логично, на промежуточном 3-м месте остановились Дарья Савкина и Александр Вахнов. Они пока далеки от топов группы. По скорости и синхронности было много неточностей, особенно это заметно на дорожке в стиле паттерн. В твизлы Дарья и Александр зашли очень неуверенно, а на второй секции партнер совсем потерял ход и недокрутил элемент. За прокат Савкина/Вахнов получили 67,32 балла.
На втором месте остановились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. В этот раз можно сказать, что они справились с ритмическим танцем. На этапах Гран-при партнерша постоянно падала и срывала элементы, из-за чего дебют получился не таким ярким. Турнир в Сочи показал, что это все результат нервов и волнения. Плюс, как кажется, Пасечник улучшила свою физическую форму. Со всеми сложными элементами, твизлами и дорожками, фигуристы справились. У Елизаветы все еще есть проблемы с высокими поддержками — они получились не так уверенно и четко, не удалось зафиксировать точное положение. Несмотря на это, оценки за такой прокат просто сумасшедшие — 80,16 балла. В нормальном мире это уровень финала Гран-при, который стартует на этой неделе. И оказалось, что это не предел для сочинского турнира.
Лидируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые также выступают вместе на соревнованиях только первый сезон. Фигуристы показывают чистые и безошибочные прокаты, а судьи с самого начала решили их очень хорошо оценивать. Очевидно, федерация делает на них ставку. С последнего этапа Гран-при Василиса и Максим немного поменяли положение в твизлах — теперь они стали еще сложнее, поэтому вторая секция на выезде получилась не совсем четкой. На турнире в Санкт-Петербурге ритмический танец выглядел ярче и живее, здесь же сильно просела медленная часть, в которой расположен паттерн. Из-за среднего уровня катания приходится следить за шагами, чтобы не потерять уровни. Несмотря на это, Кагановская/Некрасов еще улучшили свой рекорд — 82,37 балла за прокат.
Оценивание в России все еще остается темой для обсуждения. Об этой проблеме недавно говорил и Даниил Глейхенгауз. Обе пары нескатанные, не гении техники, но получают уровни и надбавки, как у лидеров мировой фигурки. Техническая база у дуэтов одинаковая — все уровни поставлены, будто под копирку, отличаются только надбавки и компоненты.
Василиса и Максим катаются ярко и эффектно, но пока еще не достигли идеальной синхронности. У них много акробатических элементов, но пока все немного сырые и выглядят грузно, особенно на приземлениях. Это не мешает судьям выставлять в компонентах 9,25 за композицию и представление, и 9,00 за скольжение.
Такая же ситуация и у Елизаветы с Дарио. В их катании есть шероховатости, которые в танцах необходимо убирать. Тем не менее прокат без падений специалисты готовы оценивать высокими надбавками и компонентами 8,75, чего многие дуэты добиваются годами совместной работы.
Этот старт ничего не решает, но он является важным перед чемпионатом России. Теперь четко ясно — если все дуэты будут выступать чисто, то предпочтение могут отдать новым парам, которые ФФККР считает перспективными.
Алена Волкова
Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Федора Климова
Танцы на льду. Ритмический танец.
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 82,37
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 80,16
3. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 67,32
4. Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев — 59,60.