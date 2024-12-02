Самые перспективные русские фигуристы устроили зарубу на берегу Черного моря. Неожиданный турнир в Сочи

На втором месте остановились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. В этот раз можно сказать, что они справились с ритмическим танцем. На этапах Гран-при партнерша постоянно падала и срывала элементы, из-за чего дебют получился не таким ярким. Турнир в Сочи показал, что это все результат нервов и волнения. Плюс, как кажется, Пасечник улучшила свою физическую форму. Со всеми сложными элементами, твизлами и дорожками, фигуристы справились. У Елизаветы все еще есть проблемы с высокими поддержками — они получились не так уверенно и четко, не удалось зафиксировать точное положение. Несмотря на это, оценки за такой прокат просто сумасшедшие — 80,16 балла. В нормальном мире это уровень финала Гран-при, который стартует на этой неделе. И оказалось, что это не предел для сочинского турнира.