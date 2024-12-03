Алина Загитова: «Вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья»

— Как ты справляешься с этим хейтом?
— Все просто. Прихожу домой к родным, близким и просто в кругу семьи наслаждаюсь моментом. Кстати, я никогда об этом не говорила — вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья.
Да, человек я очень скромный и закрытый в какой-то степени. Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса — я максимально закрытая. Возможно, из-за этого люди и хейтят меня, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова пожаловалась на «мозоли внутри губ» из-за брекетов. Так бывает?