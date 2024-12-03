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Алина Загитова: «Я пока не пою, ключевое слово — пока. Когда будет более свободный график, планирую вернуться к песням»

Фигуристка посетила премию «Звезды хайпа».

Источник: Спортс"

— Ты сегодня номинирована? Или ты в роли гостьи?

— Я сегодня в роли гостьи. Премия-то музыкальная, а я пока не пою. Ключевое слово — пока.

— Но ты же была в каком-то номере, я помню, у Zivert.

— Да. Это было… Zivert — потрясающая, она великолепная певица. Но вот я немного там сплоховала.

— Подлажала.

— Да. Даже много, наверное. Давайте честны будем.

— Но ты к песням думаешь вернуться?

— На данный момент у меня очень много дел, но… Когда будет более свободный график — планирую, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены — под фонограмму.