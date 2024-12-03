Алина Загитова: «Я пока не пою, ключевое слово — пока. Когда будет более свободный график, планирую вернуться к песням»

— Ты сегодня номинирована? Или ты в роли гостьи?
— Я сегодня в роли гостьи. Премия-то музыкальная, а я пока не пою. Ключевое слово — пока.
— Но ты же была в каком-то номере, я помню, у Zivert.
— Да. Это было… Zivert — потрясающая, она великолепная певица. Но вот я немного там сплоховала.
— Подлажала.
— Да. Даже много, наверное. Давайте честны будем.
— Но ты к песням думаешь вернуться?
— На данный момент у меня очень много дел, но… Когда будет более свободный график — планирую, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены — под фонограмму.