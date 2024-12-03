Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире). В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России.