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Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга

Планы спортсменов поменялись в связи с простудой партнера.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга из-за изменения плана участия в соревнованиях в связи с простудой партнера. Об этом ТАСС рассказала тренер пары Тамара Москвина.

Финал Кубка Санкт-Петербурга пройдет 3—4 декабря.

«В связи с простудой Саши после этапа Гран-при в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях, — рассказала Москвина. — Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале кубка пришлось отменить».

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире). В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России.