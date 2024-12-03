Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, пропустят финал Кубка Санкт-Петербурга из-за изменения плана участия в соревнованиях в связи с простудой партнера. Об этом ТАСС рассказала тренер пары Тамара Москвина.
Финал Кубка Санкт-Петербурга пройдет
«В связи с простудой Саши после этапа Гран-при в Петербурге пришлось изменить план участия в соревнованиях, — рассказала Москвина. — Пришлось подлечиться, поэтому участие в финале кубка пришлось отменить».
Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Спортсмены являются чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире). В текущем сезоне пара выиграла два этапа Гран-при России.