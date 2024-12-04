«Популярность усугубляет ее положение». Роднина — о том, что Загитова почти 200 раз нарушила ПДД

«У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение. Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом. Она находится под более пристальным наблюдением из-за поклонников? Причем тут поклонники, молодой человек? Правила и законы едины для всех граждан РФ, поклонники тут не причем», — цитирует Роднину Vseprosport.ru.