Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»

По тому, что вижу по телевизору — хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы", — сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.6871 зритель — в КХЛ рекордная средняя посещаемость в октябре. 1 621 459 человек посетили матчи за месяц.