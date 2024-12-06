По тому, что вижу по телевизору — хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы", — сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.6871 зритель — в КХЛ рекордная средняя посещаемость в октябре. 1 621 459 человек посетили матчи за месяц.
Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»
"Самый популярный вид спорта в 2024 году? Видя происходящее на трибунах, практически во всех видах спорта — смотрел и футбол, и фигурное катание — к сожалению, мы можем констатировать, что зрителей становится меньше.