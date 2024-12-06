Навка о Валиевой в роли Крысиной королевы: «Уверена, что Камила вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий опыт»

«Мне кажется, что Камила настолько многогранная и талантливая фигуристка и спортсменка, в основном в нашем спектакле она всегда исполняла роли нежных, юных, прекрасных, добрых героинь. И мне показалось, что она уже выросла до образа такой характерной актрисы и вполне может справиться с такой непростой ролью. Она действительно непростая, и я считаю, что эта роль поможет в дальнейшем почувствовать себя в других образах, в других настроениях. Я уверена, что она вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий колоссальный опыт», — сказала Навка.