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Golden Spin. Чан и Хоу, Щетинина и Возняк, Камилла и Павел Ковалевы выступят с короткими программами

ISU Challenger.

Источник: Спортс"

Golden Spin of ZagrebЗагреб, ХорватияПарыКороткая программаНачало — 13:00 по московскому времени. Первая разминка1. Орели Фола — Тео Белль (Франция)2. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция)3. Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия)4. Габриэлла Иццо — Люк Майерхофер (Австрия)Вторая разминка5. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия)6. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша)7. Милания Ваананен — Филиппо Клеричи (Финляндия)8. Тильда Альтерид — Ноэль-Антуан Пьерр (Франция)Третья разминка9. Одри Шин — Балаж Надь (США)10. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция)11. Брук Макинтош — Марко Цандрон (Испания)12. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США)Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне.