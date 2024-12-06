Golden Spin. Дэвис и Смолкин, Беккер и Эрнандес, Янсе ван Ренсбург и Штеффан покажут произвольные танцы

Golden Spin of ZagrebЗагреб, ХорватияТанцы на льдуПроизвольный танецНачало — 16:00 по московскому времени (6 декабря).Вторая разминка6. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр)7. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль)8. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина)Третья разминка9. Шариз Маттеи — Макс Либерс (Германия)10. Лиа Несет — Артем Маркелов (США)11. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия)12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия)13. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания)После ритм-танца1. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 72,362. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 72,213. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 70,624. Лиа Несет — Артем Маркелов (США) — 70,195. Шариз Маттеи — Макс Либерс (Германия) — 65,596. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 65,207. Элизабет Ткаченко — Алексей Киляков (Израиль) — 65,208. Ангелина Кудрявцева — Илья Каранкевич (Кипр) — 61,69Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне.