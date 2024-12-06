Прекратят ли фигуристы падать, что сделают с упоминанием русских? Главные интриги финала Гран-при в танцах

Под большим вопросом бронза, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри очень неуверенно начали свой сезон. Они весь цикл показывают средние постановки, но компенсируют это выверенной техникой и четким исполнением элементов. У них никак не получается чисто откатать свой произвольный танец, показать его максимально выигрышно, а на этапе во Франции допустили падение, что для них кажется невозможным. В локальной битве британцы выглядят намного увереннее и ярче, поэтому в этом сезоне могут смениться лидеры в европейских танцах. В то же время судьи в целом благосклонны к опытным итальянцам, при случае они могут вклиниться и в борьбу за победу.