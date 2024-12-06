Прекратят ли фигуристы падать, что сделают с упоминанием русских? Главные интриги финала Гран-при в танцах

В начале этого сезона танцы на льду уже успели удивить зрителей. После глобальных перемен и потрясений топовые дуэты впервые встретятся в финале Гран-при. На каждом этапе были свои сюрпризы, но итоговый список участников достаточно предсказуем:
- Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания)
- Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США)
- Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
- Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
- Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция)
- Марджори Лажуа и Захари Лага (Канада)
Единственные финалисты с двумя победами — это британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Неожиданно. Тем не менее они за последние несколько сезонов успели зарекомендовать себя благодаря ярким постановкам, но по технике уровню катания сильно отставали. На турнире в США они обошли Чок/Бейтс, а в Финляндии — Гиллес/Пуарье, так как эти дуэты допустили падения в прокатах. Логично, что без таких ошибок соперников, они не смогли бы выбиться в лидеры, зато стабильность и безошибочность точно помогут им получить судейскую лояльность.
Чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс смогли реабилитироваться и выиграли этап в Японии. Падения в начале сезона для них — не сбой, такое часто случалось, потом американцы легко выходили на пик формы к главным стартам. Не стоит забывать, что чемпионат мира для них будет домашним, поэтому оценки в финале определенно будут высокими.
Их главные конкуренты это канадцы — Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Танцоры идеально выступили на домашнем турнире, но допустили ошибку на втором для себя этапе. Для них это не совсем свойственно, поэтому не понятно, как такая ситуация повлияет на их положение в финале. Очевидно, что по судейской лояльности они проигрывают американцам и выйти в топ будет очень сложно.
Под большим вопросом бронза, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри очень неуверенно начали свой сезон. Они весь цикл показывают средние постановки, но компенсируют это выверенной техникой и четким исполнением элементов. У них никак не получается чисто откатать свой произвольный танец, показать его максимально выигрышно, а на этапе во Франции допустили падение, что для них кажется невозможным. В локальной битве британцы выглядят намного увереннее и ярче, поэтому в этом сезоне могут смениться лидеры в европейских танцах. В то же время судьи в целом благосклонны к опытным итальянцам, при случае они могут вклиниться и в борьбу за победу.
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, а также Марджори Лажуа и Захари Лага пока не могут рассчитывать на медали. Эти дуэты хорошо себя проявили на этапах, правда, канадцы также допустили падение во время одного из выступлений. Несмотря на неожиданную победу французов на домашнем турнире, вряд ли они смогут повторить успех при таком сильно составе. Возможно, на судейскую лояльность может повлиять и недавний скандал со сменой музыки из-за русских корней партнерши.
В танцах на льду все стремительно меняется, теперь лидеры не застрахованы. При малейшей ошибке они могут лишиться медали, так как топ очень плотный и все подтягиваются друг к другу. Финал Гран-при может сильно изменить устоявшийся порядок этого вида фигурного катания.
Алена Волкова