Медали и призовые Валиевой так и не перераспределены между ее соперницами. После вердикта суда прошел почти год

Медали, как и призовые, по нашей информации, переданы другим фигуристкам не были. В соцсетях Камила убрала соответствующие медали из профиля, а Трусову, к примеру, на шоу Евгения Плющенко объявляют как чемпионку России — но нигде в протоколах на сайте организатора соревнований это не подчеркнуто. Речь идет даже не о соревнованиях 2022−2023 годов, а о чемпионате России в декабре 2021-го, по поводу которого споров вроде как нет — Валиева выступала на нем с положительной пробой, а значит, результат автоматически должен быть аннулирован. На сайте ФФККР есть коммюнике номер 1 об изменении результатов как приложение к результатам. Но касается оно… отъема балла у Софьи Муравьевой за опоздание на старт короткой программы (помните историю о протесте Эдуарда Аксенова?). А в официальном протоколе Валиева все еще на первом месте.