Евгения Медведева: «С удовольствием согласилась стать ведущей “Ледникового периода”, особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди»

«Ледниковый период» — один из лучших спортивных проектов нашей страны. В этом году, как и всегда, наших зрителей ждет очень много сюрпризов, но главное, нам удалось доказать: в жизни нет ничего невозможного. Неважно сколько тебе лет, если у тебя есть мечта — иди к ней, не сдавайся и все получится!" — отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.