Евгения Медведева: «С удовольствием согласилась стать ведущей “Ледникового периода”, особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди»

«Я очень люблю “Ледниковый период” и с удовольствием согласилась стать ведущей нового сезона, особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди. Каждый раз смотрю на них и радуюсь, испытываю самые теплые эмоции, потому что вижу: они любят фигурное катание так же сильно, как и я», — сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Ледниковый период» — один из лучших спортивных проектов нашей страны. В этом году, как и всегда, наших зрителей ждет очень много сюрпризов, но главное, нам удалось доказать: в жизни нет ничего невозможного. Неважно сколько тебе лет, если у тебя есть мечта — иди к ней, не сдавайся и все получится!" — отметил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
"Идея пригласить в проект непубличных людей и устроить турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 60 лет, возникла давно. У этих людей, влюбленных в фигурное катание, мощнейшая энергетика.
Безумно рад, что мы смогли воплотить в жизнь их мечты и дали им возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. В кастинге принимали участие люди самого разного возраста и судьбы.
Самой молодой участнице отбора 21 год, самой старшей — 74! У некоторых очень серьезный любительский уровень, тем интереснее с ними работать постановщикам. Очень рад, что «Ледниковый период» стал по-настоящему народным", — сказал продюсер шоу, хореограф Илья Авербух.
Первый выпуск «Народного Ледникового периода» выйдет в эфир 14 декабря на Первом канале.
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