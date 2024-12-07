Экс-российская фигуристка вернула слова про русских в программу, несмотря на скандал. И это на финале Гран-при

Внезапно на последнем месте после ритмического танца идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они могли легко бороться за лидерство, у них удачные и хорошие постановки. Фигуристы шикарно начали свой прокат — широко, на высокие уровни, все четко и точно. Но на дорожке в стиле паттерн Поль неожиданно зацепился коньком за борт и упал, из-за чего потерял несколько важных шагов. Помимо ожидаемого штрафа, они получили второй уровень сложности и серьезные сбавки за исполнение. По сути, здесь канадцы лишились 10 баллов минимум, не говоря уже о влиянии этого инцидента на вторую оценку. Как итог — 72,15 балла. Невозможно вспомнить, когда Пайпер и Поль получали так мало.