Экс-российская фигуристка вернула слова про русских в программу, несмотря на скандал. И это на финале Гран-при

Во Франции проходит главный турнир первой половины сезона — финал Гран-при. Танцы на льду уже успели удивить всех на этапах серии, обычно стабильные лидеры ошибались и проигрывали. Казалось, таких сюрпризов не будет на крупном старте. Но так только казалось…
Внезапно на последнем месте после ритмического танца идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они могли легко бороться за лидерство, у них удачные и хорошие постановки. Фигуристы шикарно начали свой прокат — широко, на высокие уровни, все четко и точно. Но на дорожке в стиле паттерн Поль неожиданно зацепился коньком за борт и упал, из-за чего потерял несколько важных шагов. Помимо ожидаемого штрафа, они получили второй уровень сложности и серьезные сбавки за исполнение. По сути, здесь канадцы лишились 10 баллов минимум, не говоря уже о влиянии этого инцидента на вторую оценку. Как итог — 72,15 балла. Невозможно вспомнить, когда Пайпер и Поль получали так мало.
На 5-м месте остановились Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, для которых этот турнир домашний. Они чисто и качественно прошли свой ритмический танец, сначала судьи были очень благосклонны, ставили высокие уровни и хорошие надбавки, но на пересмотре многое изменили и понизили сложность дорожек. Также Евгения и Жоффре, как и обещали, вернули оригинальную концовку «Oh, those Russians…» для этого турнира. За прокат Лопарева/Бриссо получили 76,98 балла.
На 4-м месте остались Марджори Лажуа и Захари Лага. Они изначально не претендовали на медаль, поэтому спокойно и четко выполнили все элементы. Сначала была видна небольшая скованность, но после паттерна фигуристы расслабились и показали яркий финал. Судьи оценили их строго. Фигуристы много внимания уделили уровням, но и близко не подошли к лучшему результату сезона. За прокат Лажуа/Лага набрали 77,73 балла.
Лайла Фир и Льюис Гибсон находятся на промежуточном 3-м месте. После ярких выступлений на этапах такой результат кажется странным. У партнерши весь прокат не получалось собраться — сначала неточно вошла в твизлы, из-за чего получила только второй уровень сложности, на паттерне не могла подстроиться и остальные элементы выполнила только с большой поддержкой Льюиса. У британцев также слетели некоторые уровни, что сказалось на итоговой оценке. Фир/Гибсон получили за прокат 82,31 балла.
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри занимают 2-е место после ритмического танца. Это выступление нельзя назвать идеальным — фигуристку немного зашатало на твизлах, но уровень она не потеряла благодаря чертам сложности. Обычно у Шарлен и Марко все выверено по секундам, а здесь часто встречался рассинхрон, неуверенные шаги и движения. Это сказалось на общем впечатлении и уровнях. Итог Гиньяр/Фаббри — 83,12 балла.
После первого дня соревнований лидируют Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они немного изменили свой ритм-танец и убрали одну композицию. Это не особо помогло. Задумка достаточно интересная и необычная, но исполнение сильно путает. Даже такие перемены не помогли — все равно каждая отдельная часть никак не связана с предыдущей. По всему прокату были неточности: сначала Эвану поставили третий уровень на твизлах, а Мэдисон спотыкалась в дорожках и несколько раз была близка к падению. На пересмотре судьи решили все эти мелочи проигнорировать. Чок/Бейтс обновили рекорд сезона и получили 87,73 балла за прокат.
После первого дня соревнований лидируют Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они немного изменили свой ритм-танец и убрали одну композицию. Это не особо помогло. Задумка достаточно интересная и необычная, но исполнение сильно путает. Даже такие перемены не помогли — все равно каждая отдельная часть никак не связана с предыдущей. По всему прокату были неточности: сначала Эвану поставили третий уровень на твизлах, а Мэдисон спотыкалась в дорожках и несколько раз была близка к падению. На пересмотре судьи решили все эти мелочи проигнорировать. Чок/Бейтс обновили рекорд сезона и получили 87,73 балла за прокат.
Алена Волкова
Финал Гран-при-2024. Танцы на льду. Ритмический танец
- Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 87,73
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,12
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 82,31
- Марджори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 77,73
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 76,98
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 72,15.