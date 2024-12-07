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Впервые за 14 лет американская фигуристка стала победительницей финала Гран-при

Впервые за 14 лет американская фигуристка стала победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Getty Images

7 декабря Эмбер Гленн стала триумфатором финала Гран-при во французском Гренобле, опередив пятерых японок.

До Гленн последней победительницей финала Гран-при среди американок была Алисса Чизни, которая праздновала успех еще в 2010 году.