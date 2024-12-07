7 декабря Эмбер Гленн стала триумфатором финала Гран-при во французском Гренобле, опередив пятерых японок.
До Гленн последней победительницей финала Гран-при среди американок была Алисса Чизни, которая праздновала успех еще в 2010 году.
Впервые за 14 лет американская фигуристка стала победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.
7 декабря Эмбер Гленн стала триумфатором финала Гран-при во французском Гренобле, опередив пятерых японок.
До Гленн последней победительницей финала Гран-при среди американок была Алисса Чизни, которая праздновала успех еще в 2010 году.