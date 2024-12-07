Трусова выиграла у Щербаковой. Две соперницы по Олимпиаде и юниоры устроили шоу не хуже, чем за рубежом

И команды у организаторов тоже получилось сделать равными. Более того — не выпал даже ученик Рукавицына Александр Семков, который заменил явного фаворита Арсения Федотова у мужчин. Семков в итоге держался лидером до последнего выступающего, которым стал Лев Лазарев — и на глазах у Сергея Давыдова он выдал если не прокат жизни, то, по крайней мере, мирового уровня. Пять четверных, лутц во второй половине программы в каскаде с двумя акселями. Мог дотянуться практически до 200 баллов, если бы строгая техническая бригада не срезала около десяти на недокрутах. В судейском президиуме сегодня успел увидеть Ольгу Маркову и Ольгу Кожемякину — в таком составе бригада не могла не быть жесткой, и ставили всем по делу.