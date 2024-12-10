Загитова о мастер-классах: «Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно»

"Открытие ГУМ-катка ассоциируется с новогодним настроением, классной атмосферой, позитивными эмоциями. Каждый раз данное событие по-особенному вдохновляет. Не первый год провожу здесь мастер-классы. Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно.