«Был немного удивлён». Илья Малинин — о реакции на оценки на финале Гран-при ISU

— Ты реагируешь более спокойно, чем Сёма Уно и его тренер в подобной ситуации.

— Я пытался не показывать слишком много эмоций. Когда не получаешь то, что планируешь, это может сбить с толку. Поэтому лучше принять это, оттолкнуться от ситуации и обратить её себе на пользу. В этом случае, как я уже сказал, нужно поработать над некоторыми моментами, чтобы всё было чисто, — приводит слова Малинина «Матч ТВ».