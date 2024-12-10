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Гендиректор «Динамо» о Медведевой: «Женя — амбассадор клуба, мы активно взаимодействуем. Она искренне болеет за нас, 2 года подряд ездила освещать сборы»

17 ноября Медведева сыграла за бело-голубых в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал».

Источник: Спортс"

«Женя является амбассадором “Динамо”, мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съемки.

Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы.

Не буду раскрывать всех секретов, но вы вновь увидите известных болельщиков клуба на сборах «Динамо», — сказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» — «Амкал»?