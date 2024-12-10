Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова, Трусова, Щербакова и Петросян проведут мастер-классы на катках в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет мастер-класс на катке в «Лужниках» 14 декабря.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает Московский спорт. 4 января и 15 февраля там же с мастер-классом выступит серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (Трусова).

Занятие с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой состоится на катке Северного речного вокзала 22 декабря, а с чемпионкой России Аделией Петросян — на катке «Авангард» 25 декабря.

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Бойкова 11 января проведет занятие на катке в Битце.

Тренер Сергей Дудаков и серебряный призер ОИ Александр Энберт проведут занятие 29 декабря в «Лужниках», хореограф Даниил Глейхенгауз — там же 1 февраля.