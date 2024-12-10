Трусова о Кубке Первого канала: «Главное — чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»

Загитова: Для тебя [этот турнир] все-таки это как праздник? Или соперничество все-таки присутствует?
Трусова: Для меня нет. Самое главное — чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное мне не так важно, я больше за общую атмосферу.
Загитова: Ты же спортсменка! Ты всегда все делала на максимум своих возможностей.
Трусова: Ну, здесь тоже постараюсь на максимум выложиться, насколько это возможно. Помочь своим детям, своим спортсменам здесь, которые будут выступать. Но я не катаюсь, не могу помочь им выступить. Могу только поддержать.
Загитова: То есть ты считаешь их своими детьми?
Трусова: Ну конечно!
Загитова: Я знаю, что ты очень хочешь детишек своих.
Трусова: Я люблю детей.
Загитова: Вот, у тебя появилось целое семейство, представляешь.
Трусова: Они сразу взрослые — как удобно!
Загитова — ковбой, Медведева — ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!