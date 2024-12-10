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Трусова о Кубке Первого канала: «Главное — чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»

Загитова записала влог с Кубка Первого канала среди юниоров, который проходил 7 декабря в Москве. Трусова (после замужества взявшая фамилию Игнатова) была наставницей одной из команд.

Источник: Спортс"

Загитова: Для тебя [этот турнир] все-таки это как праздник? Или соперничество все-таки присутствует?

Трусова: Для меня нет. Самое главное — чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное мне не так важно, я больше за общую атмосферу.

Загитова: Ты же спортсменка! Ты всегда все делала на максимум своих возможностей.

Трусова: Ну, здесь тоже постараюсь на максимум выложиться, насколько это возможно. Помочь своим детям, своим спортсменам здесь, которые будут выступать. Но я не катаюсь, не могу помочь им выступить. Могу только поддержать.

Загитова: То есть ты считаешь их своими детьми?

Трусова: Ну конечно!

Загитова: Я знаю, что ты очень хочешь детишек своих.

Трусова: Я люблю детей.

Загитова: Вот, у тебя появилось целое семейство, представляешь.

Трусова: Они сразу взрослые — как удобно!

Загитова — ковбой, Медведева — ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!