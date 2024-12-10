Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются

Среди западных фигуристов нет консенсуса. Хотя многие согласны, что спортсмены — заложники политики, они не должны страдать. Можно, конечно, сказать, что у противников этого тезиса промыты мозги — хотя кому их не пытаются промыть, если в информационном обществе XXI века умывалки настроены примерно во всех странах? Но спортсмены за рубежом видят, что некоторые их российские коллеги участвуют в политике, а уж ISU умеет пользоваться поисковыми системами в подобном случае особенно тщательно и продуктивно. Это, разумеется, не должно сказываться на других спортсменах, но объяснить индивидуальность подхода к россиянам затруднительно не только в спорте.