Чьё возвращение в олимпийский сезон более реально — Валиевой, Туктамышевой или Трусовой?

Этим летом, по сути, случилась пробная версия. За три месяца активной подготовки фигуристка пришла в форму и восстановила четверной лутц. На контрольных прокатах она представила две соревновательные программы — не в лучшем виде, но она это сделала. Пока перед глазами у Игнатовой не будет реального шанса, не будет и мотивации так мощно вкладываться в подготовку. Но при этом мотивация может очень сильно возрасти, если этот шанс на отбор появится. Все мы помним, чем закончился Пекин-2022.