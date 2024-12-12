Чернышенко высказался о возможности допуска россиян на Олимпиаду-2026

Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе. По текущему сценарию ISU должен позволить россиянам и белорусам выступить на квалификационном турнире к Играм в Милане.