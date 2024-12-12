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Чернышенко высказался о возможности допуска россиян на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал РИА Новости сообщения о возможном допуске российских фигуристов на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, отметив, что в России этого хотели бы все.

Источник: © РИА Новости

Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе. По текущему сценарию ISU должен позволить россиянам и белорусам выступить на квалификационном турнире к Играм в Милане.

«Мы бы все хотели этого, конечно», — сказал Чернышенко.

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут 6—22 февраля 2026 года.