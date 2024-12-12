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Роднина о российском спорте в 2024 году: «Мне неинтересно смотреть третьесортные и придуманные соревнования»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о российском спорте в 2024 году.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Этот год для российского спорта никак бы не оценила. Не настолько слежу, чтобы оценивать. Что-то происходило в нашем спорте и замечательно. Мне это было не очень интересно, потому как наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А, извините, смотреть какие-то третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно», — сказала Роднина в комментарии корреспонденту Sport24 Борису Королеву.