Роднина о российском спорте в 2024 году: «Мне неинтересно смотреть третьесортные и придуманные соревнования»

«Этот год для российского спорта никак бы не оценила. Не настолько слежу, чтобы оценивать. Что-то происходило в нашем спорте и замечательно. Мне это было не очень интересно, потому как наши нигде на крупных соревнованиях не выступали. А, извините, смотреть какие-то третьесортные и придуманные соревнования мне неинтересно», — сказала Роднина в комментарии корреспонденту Sport24 Борису Королеву.