Щербакова вышла на лед впервые после травмы. В марте она перенесла три операции на голеностопе

Для Щербаковой этот выход на лед стал первым после травмы, из-за которой она не каталась почти год. Фигуристка в своем Telegram-канале поделилась видео с места событий, хотя около недели назад признавалась, что пока не готова к выступлениям на льду — об этом она рассказала на пресс-конференции после Кубка Первого канала среди юниоров, где она курировала одну из двух команд. Вторая была под присмотром Александры Трусовой (Игнатовой).