Загитова о новогоднем шоу Навки: «Мне предлагали множество интересных проектов, не связанных с фигурным катанием. И все же я сделала выбор в пользу этого шоу»

Мне предложили выступить в роли Черного лебедя. Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. В моей спортивной карьере такого ни разу не было. У меня был опыт, когда я выступала в олимпийский сезон одновременно и Белым, и Черным лебедем. Интересно, как это будет смотреться именно в сказке. Я точно знаю, что смогу это хорошо сделать. Самое сложное — там определенные движения, взмахи руками. Поэтому после каждой репетиции руки побаливают. Восстанавливаю их с помощью массажей, растяжек. Это такая мышечная боль — ее просто нужно перетерпеть, тогда будет полегче. Советую любителям фигурного катания прийти на наше шоу. Оно привлекает красочностью, яркостью программы. Здесь интересная сценография, впечатляющие спецэффекты — все на очень качественном уровне. Это шоу делали профессионалы, поэтому, безусловно, стоит посмотреть на эту красоту лично", — сказала Загитова. Шоу пройдет с 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге.