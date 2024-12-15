Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»

«У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать», — поделилась олимпийская чемпионка. Одна из участниц мастер‑класса сообщила, что занимается фигурным катанием 50 лет, и продемонстрировала выполнение дуг. «Ого! Вот это да! Дай бог мне сделать так же когда‑нибудь», — отреагировала Загитова. Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта — всегда шаг к развитию».