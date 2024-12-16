На прыжковый турнир фигуристов не допустят спортсменов младше 16 лет

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Организаторы чемпионата России по прыжкам ужесточили регламент соревнований, на турнир не допустят фигуристов младше 16 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Чемпионат России по прыжкам состоится
Призовые по сравнению с предыдущим турниром не изменились. В индивидуальных соревнованиях победители получат по 1 миллиону рублей, спортсмены, занявшие второе место, — 500 тысяч, третье — 250 тысяч. Победителям командного турнира полагается 5 млн рублей, проигравшие станут обладателями 3 миллионов рублей. Предусмотрены также специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элементов в личном турнире (250 тысяч рублей).
На турнире выступят спортсмены 2008 года рождения и старше. На чемпионате России в январе 2024 года победителями личных одиночных соревнований стали Маргарита Базылюк (2011 года рождения) и Арсений Федотов (2009 года рождения).