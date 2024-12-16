На прыжковый турнир фигуристов не допустят спортсменов младше 16 лет

Призовые по сравнению с предыдущим турниром не изменились. В индивидуальных соревнованиях победители получат по 1 миллиону рублей, спортсмены, занявшие второе место, — 500 тысяч, третье — 250 тысяч. Победителям командного турнира полагается 5 млн рублей, проигравшие станут обладателями 3 миллионов рублей. Предусмотрены также специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элементов в личном турнире (250 тысяч рублей).