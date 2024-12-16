Звездочек Тутберидзе и Плющенко не пустят на супертурнир по прыжкам. Что еще нового придумали?

Чемпионат России по прыжкам возвращается! Традиционный турнир откроет вторую половину российского сезона 2024/25. Местом проведения станет дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, 18 и 19 января фигуристы определят сильнейших в личном и командном зачете. Sport24 разобрался в деталях.
Обновленный регламент соревнований выглядит следующим образом.
Личный турнир
• К участию приглашаются спортсмены в одиночном и парном катании 2008 года рождения и старше по итогам выступления на чемпионате России 2025;
• Организаторы оставляют за собой право предоставить по одному приглашению на турнир в каждой дисциплине;
• Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира накопительным итогом;
• Личный турнир проводится по системе «на вылет»: после каждого раунда выбывают участники с наименьшей суммой баллов;
• Спецпризы за выброс, сольный прыжок, каскады или комбинации до двух, трех и пяти прыжков.
Командный турнир
• Две команды: в одной спортсмены, которые тренируются в Москве, в другой — в Санкт-Петербурге;
• Участвуют спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном турнире;
• Каждая команда состоит из: одной спортивной пары, двух одиночниц и шести одиночников;
• 5 раундов с различными прыжковыми элементами, элементы оцениваются по системе ISU;
• Парные прыжки, командные челленджи и суперфинал.
Призовой фонд остался без изменений. Победители командного зачета разделят 5 млн рублей, второму коллективу достанется 3 млн рублей. Золото в личном зачете принесет спортсменам 1 млн, серебро и бронза — по 500 и 250 тыс. рублей, соответственно. Также предусмотрены специальные поощрения в размере 250 тыс. за лучшие элементы.
В глаза сразу бросается четкое разделение по возрасту. Год назад было много споров насчет целесообразности допуска юниоров. С одной стороны, юные таланты действительно добавили турниру зрелищности и сложности. Однако в силу физиологических параметров расклад сил получился неравным, четыре из шести медалей ушли именно юниорам. Теперь звездочки из группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов и Маргарита Базылюк не смогут защитить титулы, так же как и Елена Костылева, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко. Впрочем, в регламенте предусмотрено личное приглашение организаторов — по одному в каждой дисциплине.
Зато, вероятно, проявит себя Алиса Двоеглазова: на этапах Гран-при федерация решила следовать правилам и не допустила спортсменку соревноваться со взрослыми, так как фигуристка родилась во второй половине 2008-го. Для чемпионата по прыжкам важен только год рождения, поэтому проблем возникнуть не должно.
Отсутствие младших, скорее всего, значительно сократит количество потенциальных участников. Еще одним важнейшим отличием станет отказ от системы дуэлей — в прошлый раз к неравноценности сетки также возникли вопросы. Теперь итог подведут по сумме баллов за весь турнир, поэтому отдельного дня квалификации не будет.
Интересным выглядит командный расклад Москвы (красные) против Санкт-Петербурга (синие). Капитанов при этом выберут сами участники получившихся коллективов. Чтобы «уравновесить» составы, к столице могут примкнуть спортсмены из Московской области, а Петербург усилится фигуристами из остальных регионов. На первый взгляд, решение очень спорное — но лучше дождаться результатов, чтобы оценить новшество в полной мере.
Расписание чемпионата России по прыжкам (Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный»)
18 января, суббота
14:00 — Личный турнир в трех видах: мужское одиночное, женское одиночное и парное катание.
19 января, воскресенье
14:00 — Командный турнир.