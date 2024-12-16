Звездочек Тутберидзе и Плющенко не пустят на супертурнир по прыжкам. Что еще нового придумали?

В глаза сразу бросается четкое разделение по возрасту. Год назад было много споров насчет целесообразности допуска юниоров. С одной стороны, юные таланты действительно добавили турниру зрелищности и сложности. Однако в силу физиологических параметров расклад сил получился неравным, четыре из шести медалей ушли именно юниорам. Теперь звездочки из группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов и Маргарита Базылюк не смогут защитить титулы, так же как и Елена Костылева, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко. Впрочем, в регламенте предусмотрено личное приглашение организаторов — по одному в каждой дисциплине.