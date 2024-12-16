Бойкова и Козловский достойны золота, но карма за громкие слова всё же существует!

С этой комбинацией есть отдельная история. Мишина и Галлямов выучили и стабилизировали её раньше, хотя на это также ушло немало времени. Именно по этой причине они долго не могли вырваться вперёд в борьбе с одногруппниками, но как только это произошло, догонять пришлось уже Бойковой и Козловскому. Те в попытке вернуть лидерство стали вставлять каскад в свои прокаты, но не слишком успешно. Впоследствии они отметили, что в тренерском штабе Тамары Москвиной «не поддерживали их стремление к развитию», то есть не давали вставлять 3S-eu-3S в прокат в важнейший олимпийский сезон. По мнению Саши и Димы, это сказалось на их результатах.