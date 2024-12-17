Фигурист-чемпион вернулся из США в Россию, сообщил источник

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский фигурист Игорь Еременко, выступавший в танцах на льду, вернулся в Россию из США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 27-летний спортсмен, последний год проживавший в США, пробудет в России порядка нескольких месяцев. Он будет заниматься тренерской деятельностью.
Еременко выступал за Россию, его последней партнершей была Аннабель Морозова, сменившая спортивное гражданство на американское в мае 2024 года. Осенью 2023-го пара переехала в США. После распада с Морозовой Еременко работал тренером.
Еременко является победителем юниорского Финала Гран-при и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в паре с Софьей Шевченко.