Мать Косторной: «Я как могла пыталась отговорить ее от перехода к Плющенко»

Летом 2020 года фигуристка со скандалом перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако уже в марте 2021-го вернулась обратно. Под руководством Плющенко Косторная завоевала серебро на этапе Кубка России в Казани и на этапе Гран-при в Москве, после чего из-за болезни была вынуждена сняться с чемпионата страны. На отборочном к чемпионату мира финале Кубка России Алена стала лишь 6-й.