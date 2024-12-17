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Мать Косторной: «Я как могла пыталась отговорить ее от перехода к Плющенко»

Татьяна Косторная, мать чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алены Косторной, рассказала, что отговаривала дочь от смены тренера.

Источник: Getty Images

Летом 2020 года фигуристка со скандалом перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, однако уже в марте 2021-го вернулась обратно. Под руководством Плющенко Косторная завоевала серебро на этапе Кубка России в Казани и на этапе Гран-при в Москве, после чего из-за болезни была вынуждена сняться с чемпионата страны. На отборочном к чемпионату мира финале Кубка России Алена стала лишь 6-й.

«Я как могла пыталась ее отговорить от перехода к Евгению Викторовичу. Ничего против Евгения Викторовича не имею, прекрасный человек, прекрасный тренер, прекрасный спортсмен, но для Алены лучший тренер — это Этери Георгиевна», — рассказала Татьяна Косторная в фильме «Параллельное вращение» на канале Winline.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, тренируясь у Сергея Рослякова.