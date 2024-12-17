Косторная устроила разнос Кунице: «Я два года терпела! Больше не могу общаться с этим человеком»

В фильме «Параллельное вращение» показан фрагмент, как Куница во время выброса не удержал партнершу и они рухнули на лед. После чего фигуристка, стоя у бортика рядом с тренером Сергеем Росляковым, в сердцах заявила: «Выбесил меня! Я два года терпела. Я два года терпела! Я не могу больше общаться с этим человеком. Он не устраивает меня на льду как спортсмен».