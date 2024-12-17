Косторная о Кунице: «До стадии принятия мы пока не дошли. У нас происходит стадия разочарования»

«Видимо, я в какой-то момент не подрассчитала свои силы, а сейчас уже поздно что-то менять, и поэтому происходят ссоры и конфликты. Поначалу все проходят торг, депрессию, принятие и так далее. Но пока до стадии принятия мы не дошли. У нас стадия разочарования происходит», — сказала фигуристка.
По словам Куницы, они с партнершей сразу понимали, что легко не будет: «Понятно, вместе тренироваться сложно, иногда вы надоедаете друг другу. Просто все бесит, абсолютно все. Сложно. Ну, а кто сказал, что легко будет? Мы это понимали. Сразу понимали все риски. И очень часто то, что происходит на тренировках, — это 100 процентов на эмоциях».
Косторная и Куница встали в пару весной 2023 года. В августе того же года они поженились.