Косторная о Кунице: «До стадии принятия мы пока не дошли. У нас происходит стадия разочарования»

По словам Куницы, они с партнершей сразу понимали, что легко не будет: «Понятно, вместе тренироваться сложно, иногда вы надоедаете друг другу. Просто все бесит, абсолютно все. Сложно. Ну, а кто сказал, что легко будет? Мы это понимали. Сразу понимали все риски. И очень часто то, что происходит на тренировках, — это 100 процентов на эмоциях».