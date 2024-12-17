«Плох мальчик, которому не стыдно, что его обгоняет девочка». Тренер Дайнеко объяснила подъем мужского фигурного катания

Такие мысли отрезвляют, и включается такая красная кнопочка, которая говорит о том, что не надо портить себе дальнейшую жизнь. Будет ли хорошо тебе и твоим родным, если ты все бросишь и будешь лежать, страдать, плевать в потолок? Ничего не случится из-за какой-то одной неудачи. А дальше ты просто фильтруешь то, что тебе говорят и пишут в интернете… Кто-то поддерживает, кто-то пытается объяснить, что ты дурак, хотя ты сам в данный момент это знаешь. Зачем это делается? Мы все здравые люди, мы понимаем, что если произошла неудача, то ты сам что-то неправильно сделал.