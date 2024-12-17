«Счастье, что она у нас появилась». Известная фигуристка Дробязко в 52 года родила первого ребенка

54-летний фигурист также поделился эмоциями от рождения дочери: «Как только Николина родилась, мне вынесли ее в коридор. Я увидел ее сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают ее, измеряют. Она лежала в специальном приборе под теплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слезы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слезы счастья друг у друга», — рассказал Ванагас.