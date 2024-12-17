Главный человек белорусской фигурки о дружбе и сотрудничестве с Россией: «Верю — мы и вы выступим на Олимпиаде»

— Пока об этом преждевременно говорить. Наверное, когда будут даны какие-то условия со стороны МОК, тогда и можно будет это обсуждать. Я могу отметить, что мы горды за свою страну, которую представляем. Исполняется государственный гимн, есть флаг, спортсмены всегда в экипировке — это очень важный момент патриотизма и приобщенности к стране. С другой стороны, для спортсменов важно участие — их век очень короток. Ребятам важно выступать, показать подготовленные программы, элементы, которые они натренировали. Это момент дискуссии.