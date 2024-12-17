Главный человек белорусской фигурки о дружбе и сотрудничестве с Россией: «Верю — мы и вы выступим на Олимпиаде»

Российские и белорусские фигуристы переживают непростые времена в тесном контакте. Соседи регулярно приезжают к нам на Гран-при, а россияне недавно активно участвовали в проходившем в Минске Кубке Содружества. Главным героем турнира стал одиночник Петр Гуменник, набравший 298,99 балла и влюбивший в себя местную публику.
О прошедшем турнире, развитии совместного сотрудничества и возвращении на турниры ISU корреспондент Sport24 Константин Лесик поговорил с главным человеком белорусского фигурного катания — председателем местного союза конькобежцев Юлией Комлевой.
"Мы рады, что в этом году к нам приехало столько участников: 385 человек из пяти стран мира, достаточно сильный состав. Еще хочу отметить, что белорусские фигуристы каждый день на пьедестале, во взрослых категориях и в юниорских. Это говорит о том, что мы работали в правильном направлении, ребята хорошо готовы. Замечательно, что мы провели такое прекрасное клубное международное мероприятие, как Кубок Содружества.
Категорий много, турнир занимает целую неделю. Мы решили не ограничивать, не делать какое-то квотирование — наоборот, турнир растянулся на бОльшее количество дней, чем мы планировали. Это дало возможность выступить всем, кто хочет. Для нас очень важно разместить всех желающих", — рассказывает Комлева о прошедших соревнованиях.
— Насколько у вас тесное сотрудничество с Россией?
— Мы каждый день на связи с федерацией фигурного катания России. Российский олимпийский чемпион Олег Кимович Васильев уже много лет работает у нас главным тренером. Мы постоянно отправляем наших спортсменов к вашим тренерам на сборы, они приезжают к нам. И мы на территории Республики Беларусь тоже проводим много разных мероприятий.
— Всех очень волнует вопрос допуска до соревнований. Вы контактируете, как представитель федерации, с международным сообществом? Есть ли понимание, будут ли нас возвращать?
— Беларусь является полноправным членом ISU, участвуем во всех конференциях, во всех конгрессах. Находимся в ежедневном диалоге. Наш НОК находится в тесном контакте с МОК. Окончательного решения по нашему допуску еще не принято, но ведется большая работа для этого. Безусловно, я верю, что российские и белорусские фигуристы смогут выступить на Олимпиаде.
— Нейтральный статус для вас не проблема?
— Пока об этом преждевременно говорить. Наверное, когда будут даны какие-то условия со стороны МОК, тогда и можно будет это обсуждать. Я могу отметить, что мы горды за свою страну, которую представляем. Исполняется государственный гимн, есть флаг, спортсмены всегда в экипировке — это очень важный момент патриотизма и приобщенности к стране. С другой стороны, для спортсменов важно участие — их век очень короток. Ребятам важно выступать, показать подготовленные программы, элементы, которые они натренировали. Это момент дискуссии.
— Кажется, у вас в стране даже проще относятся к поездкам на международные турниры в нейтральном статусе. На Олимпиаде в Париже белорусов было больше, чем россиян. Да и завоевали они четыре медали, а у нас — только одна.
— Золото и серебро наши ребята завоевали в прыжках на батуте — у нас всегда была сильная команда в этом виде спорта. Наши спортсмены были очень хорошо готовы. Безусловно, никто не был против, все были рады этому участию наших атлетов и их медалям.
— Как вам идея — объединиться с российской серией Гран-При и один этап провести в Минске?
— Мы сейчас плотно работаем над такими форматами. Уже второй год совместно с вашей федерацией договорились проводить Кубок Содружества — посмотрите, как он вырос уже в этом году. Приехали не только вы, журналисты: спортсменов стало больше во всех категориях, турнир длится неделю, участвует пять стран. Возможно, в будущем мы придем к каким-то подобным форматам объединенных серий Гран-При.
— Вы следите за нашими соревнованиями — может, кто-то из российских фигуристов вам удивил, если посмотреть на спортивную составляющую?
— Мне понравились программы ваших танцевальных пар. Видно, что тренеры работают над новыми находками и элементами. Я сама технический специалист по танцам на льду, конечно, за этой дисциплиной слежу более плотно, чем за остальными. Не могу выделить кого-то одного, но скажу, что программа у Анны Щербаковой и Егора Гончарова под национальную белорусскую мелодию — классная!
Константин Лесик