Косторная — про уход от Тутберидзе: Работа строилась с дубинкой, а я-то взрослее стала

Ещё раз всё взвесив, я решила, что остаюсь при своём мнении. Позвонила Этери Георгиевне, сказала: «Я бы хотела попробовать работать по-другому, другими методами». Она сказала: «Ну раз так, вот иди и пробуй», — сказала Косторная в фильме Winline «Параллельное вращение».