Стало известно о громком скандале с Тарасовой в «Ледниковом периоде»: «Тотьмянина была в шоке»

T-Killah признался, что ему сильно досталось от входящей в жюри Татьяны Тарасовой, заслуженного тренера по фигурному катанию.
— Вчера у нас был прокат, и первый раз во время съемки в поддержке я уронил своего партнера, Таню Тотьмянину, я с ней катаюсь. Это было очень неловко, стыдно, плохо. У меня вздулось бедро, болит. Это труд нереальный. Я не думал, когда заходил в «Ледниковый период», что будет так тяжело, что будет так много изнурительных тренировок. Вчера еще после этого падения был такой скандал! Я не знаю, выйдет это в эфире или нет. Татьяна Анатольевна Тарасова прошлась по мне. Сказала, что я не удержал партнершу, что это все очень плохо, что я ее чуть не убил и так далее. Сказала: «Иди лучше пой. Тут — это не твое». А Татьяна Тотьмянина была в шоке от такого. И она проявила себя просто нереально. Я был горд за то, что у меня именно такая партнерша. Она взяла микрофон и выдала спич на 5−10 минут — суперуважительно в отношении Тарасовой, но она за меня вступилась. Она говорила такие вещи, что просто ком в горле был. Я не знаю, это пустят в эфир или нет. Если пустят в эфир, то это будут пипец какие рейтинги!
— А какие примерно вещи она говорила?
— Говорила, что мы здесь днем и ночью херачим, тренируемся, все бывает. Потому что в начале программы мы упали, но доделали всю программу, несмотря на то, что там были сложные поддержки. Для меня это вообще новый опыт был. Нужно было за долю секунды собраться и дальше не рассыпаться. И она сказала, мол, блин, вы хоть раз скажите хоть какие-то слова поддержки, потому что от вас это невозможно услышать, от такого великого человека. Я ее максимально поддерживаю в этом, потому что, когда тебя поддерживают профессионалы, такие как Илья Авербух и другие ребята, говорят: «Сань, ничего страшного, со всеми случаются падения. Главное, как ты дальше будешь идти…» Это подталкивает к тому, что нужно дальше двигаться, тренироваться. А когда такой великий человек, как Татьяна Анатольевна Тарасова, говорит: «Не твое это дело, иди лучше пой…» Это демотивирует. Прибила меня конкретно.
— Из всех видов спорта, которые ты практикуешь, это самый сложный?
— Я не ожидал, что будет так тяжело в начале вообще научиться, потом так тяжело и изнурительно выучить каждую программу. Я занимался единоборствами, но это даже сложнее, чем бороться несколько минут, когда у тебя все болит, когда тебя бьют. Очень сложно, — сказал T-Killah в шоу «Шортсы».