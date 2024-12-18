Стало известно о громком скандале с Тарасовой в «Ледниковом периоде»: «Тотьмянина была в шоке»

— Вчера у нас был прокат, и первый раз во время съемки в поддержке я уронил своего партнера, Таню Тотьмянину, я с ней катаюсь. Это было очень неловко, стыдно, плохо. У меня вздулось бедро, болит. Это труд нереальный. Я не думал, когда заходил в «Ледниковый период», что будет так тяжело, что будет так много изнурительных тренировок. Вчера еще после этого падения был такой скандал! Я не знаю, выйдет это в эфире или нет. Татьяна Анатольевна Тарасова прошлась по мне. Сказала, что я не удержал партнершу, что это все очень плохо, что я ее чуть не убил и так далее. Сказала: «Иди лучше пой. Тут — это не твое». А Татьяна Тотьмянина была в шоке от такого. И она проявила себя просто нереально. Я был горд за то, что у меня именно такая партнерша. Она взяла микрофон и выдала спич на 5−10 минут — суперуважительно в отношении Тарасовой, но она за меня вступилась. Она говорила такие вещи, что просто ком в горле был. Я не знаю, это пустят в эфир или нет. Если пустят в эфир, то это будут пипец какие рейтинги!