Антон Сихарулидзе оценил уровень мирового фигурного катания и сравнил его с российским

«Понятно, что наши девочки, наши пары конкурентоспособны. Одни из мировых лидеров в фигурном катании, покажут сами международные соревнования. Это очевидно.



Если говорить про мужское одиночное, не думаю, что мы можем сказать, что мы впереди планеты всей. Есть много интересных ребят — Малинин, серьёзные японцы, но у нас невероятная конкуренция в мужском катании. Там настоящая бойня. Я уверен, что такая конкуренция двигает их вперёд, они растут. Думаю, что в краткосрочной перспективе у нас может появиться 1−2−3 парня, которые будут конкурентоспособны с лучшими представителями мира. Для этого есть предпосылки — они пашут, та конкуренция, которая есть, эту среду поддержали судьи. Они близко на одном уровне, каждый турнир выигрывает новый спортсмен, если что-то не доделал — улетел.



И танцы. Наверное, сегодня говорить о том, что наша команда впереди планеты всей, рановато. Но мы смотрим на 4−8 лет вперёд, цикл 26−30, 30−34 видится нам перспективным. У нас плеяда молодых ребят, которые тянутся за опытными, за Степановой/Букиным. За последний год произошёл прорыв танцевальных дуэтов, мы радуемся их прокатам, с какой наглостью катаются, думаю, что в два цикла у нас могут появиться 1−3 танцевальных дуэта для участия в любого уровня турнирах и для побед», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.