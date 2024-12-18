Евгения Медведева сыграет роль футболистки в фильме «Коуч» режиссера Виталия Дудки

«Компания “Дудка Филмс” представила комедию “Коуч”.
По сюжету в интернет утекает видео, на котором главный тренер женской футбольной команды «Торпеда» произносит в раздевалке мотивирующую речь, состоящую из сплошных оскорблений и угроз в адрес своих футболисток. Мотивация работает — команда побеждает в матче, но в обществе бурлит негодование — народ требует «отменить» неадекватного Панфилова. Руководство клуба ставит ультиматум заслуженному тренеру: увольняйся или проходи терапию с психологом.
Режиссером выступит Виталий Дудка («Юра дворник»). Согласие на главные роли предварительно дали Сергей Гармаш и Анастасия Талызина. Проект также станет актерским дебютом фигуристки Евгении Медведевой, которая исполнит роль футболистки Варвары Абрамовой.
В числе референсов называются фильмы «Тренер» и «Батя». Релиз в прокат намечен на весну 2026 года«, — сообщается в телеграм-канале “Бюллетень кинопрокатчика”.