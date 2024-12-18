Евгения Медведева сыграет роль футболистки в фильме «Коуч» режиссера Виталия Дудки

По сюжету в интернет утекает видео, на котором главный тренер женской футбольной команды «Торпеда» произносит в раздевалке мотивирующую речь, состоящую из сплошных оскорблений и угроз в адрес своих футболисток. Мотивация работает — команда побеждает в матче, но в обществе бурлит негодование — народ требует «отменить» неадекватного Панфилова. Руководство клуба ставит ультиматум заслуженному тренеру: увольняйся или проходи терапию с психологом.